Game of Thrones actrice verdedigt jonge Stranger Things acteur: "Waag het niet hem uit te kafferen"

Sophie Turner Celebrities Finn Wolfhard is nog maar 14, en nu al niet meer weg te denken uit het sterrendom. Dat heeft hij te danken aan zijn rol in Netflix serie 'Stranger Things'. Jammer genoeg zijn niet al zijn fans even aardig.

Een video waarin Finn een hotel binnenloopt zonder zijn wachtende fans te begroeten, ging viraal. Sommige omstaanders werden echt razend kwaad. Een horde wachtende 'Stranger Things' fans begroeten was toch het minste wat hij kon doen?

Fout - zo zegt Sophie Turner, die de rol van Sansa Stark vertolkt in HBO reeks 'Game of Thrones'. "Het is zielig om een bende volwassenen op kleine kinderen te zien wachten, om hen daarna ook nog eens uit te joelen omdat ze niet 'hallo' kwamen zeggen..." Verzucht ze. Ook zij was nog maar jong toen ze meer dan zeven jaar geleden voor het eerst in 'Game of Thrones' verscheen. De actrice is nu 21. "Je mag niet zomaar beledigd zijn omdat Finn niet stopt voor hij binnengaat. Dat is zijn taak niet. En - ik heb het al gezegd - hij is nog maar een kind!"

"Het maakt niet uit of hij ook een acteur is," gaat ze verder. "Hij is in de eerste plaats nog een kind, en dat moet je respecteren. Geef hen ruimte zonder hen het gevoel te geven dat ze je iets verschuldigd zijn omdat ze hun kinderdromen proberen waar te maken."