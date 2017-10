Game of Thrones-actrice is verloofd met Joe Jonas 12u03

Sophie Turner is sinds kort verloofd met haar vriend Joe Jonas. Celebrities Sophie Turner heeft 'ja' gezegd op het huwelijksaanzoek van haar vriend Joe Jonas. Dat maakte de Game of Thrones-actrice via Instagram bekend met een foto waarop haar hand met de ring te zien is.







Bij de foto schreef Turner: ''Ik zei ja'', waarop haar verloofde op zijn account ''ze zei ja'' schreef bij dezelfde foto. De broer van Joe, Nick, was er op Twitter snel bij om het stel te feliciteren.''Ahh! Gefeliciteerd voor mijn broer en schoonzus met hun verloving. Ik hou heel veel van jullie allebei.''

Photo News De kersverse verloofde van Sophie Turner Joe Jonas.

De 28-jarige Jonas en de 21-jarige Turner ontmoetten elkaar vorig jaar in november in Rotterdam tijdens de MTV European Music Awards. Joe Jonas en zijn band DNCE waren genomineerd voor een prijs. De leadzanger en de Game of Thrones-actrice die Sansa Stark speelt in de serie werden zoenend gespot.

I said yes. 54.3k Likes, 3,115 Comments - Sophie Turner (@sophiet) on Instagram: "I said yes."