Gaëlle Six uit 'Mijn Restaurant' gaat trouwen

Gaëlle Six, die in 2009 met Claudio Dell'Anno deelnam aan 'Mijn Restaurant', loopt op roze wolkjes. Zij en haar partner Vito stappen dan ook in het huwelijksbootje.

Gaëlle Six en Claudio Dell'Anno: het bleek geen match made in heaven, laat staan de keuken. Een jaar na hun overwinning in de VTM-wedstrijd ging het koppel al uit elkaar.

De ex van Claudio Dell'Anno vond echter opnieuw de liefde bij Vito Van Laeken, met wie ze intussen al zo'n vier jaar samen is. Het koppel gaat hun liefde nu verzilveren met een huwelijk. Vito ging op zijn knie op vakantie in Schotland ten huwelijk. Gaëlle was door het dolle heen en zei meteen volmondig ja.