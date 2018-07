Gaat Sacha Baron Cohen een film rond Trump maken? TK

05 juli 2018

08u09

Bron: ANP 0 Celebrities Comedian Sacha Baron Cohen kondigde gisteren in een video aan dat hij binnenkort met een nieuw project komt. Daarin lijkt de Amerikaanse president Donald Trump een rol te spelen.

Het filmpje bestaat voornamelijk uit commentaar van Trump op de Borat-acteur, dat Trump in 2012 op YouTube plaatste. De toenmalige zakenman reageerde daarin op de stunts die de comedian als Borat geregeld uithaalde. Trump noemde Baron Cohen "een derderangspersoon" en raadt hem aan terug naar school te gaan om te leren grappig te worden.

Daar springt de Brit nu op in. In de clip kondigt hij aan dat hij inmiddels bijna afgestudeerd is, waarbij hij het logo plaatst van de inmiddels opgeheven Trump University. Ook laat hij weten "heel binnenkort" zijn rentree te maken. Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat Cohen de draak steekt met een staatshoofd. In 2012 nam hij in 'The Dictator' de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il nog op de korrel.

Trump en Baron Cohen hebben een geschiedenis. In 2003 was Trump te gast in 'Da Ali G'-show, waarin Baron Cohen in zijn rol als Ali G. nietsvermoedende sterren en andere bekendheden interviewde. Trump heeft altijd beweerd dat hij de enige geïnterviewde was die meteen doorhad hoe de vork in de steel zat en het interview uit is gelopen, terwijl de comedian volhoudt dat het interview met negen minuten op de klok al bijna klaar was voordat Trump het afbrak.

