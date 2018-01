Gaat Michiel De Meyer sterartiest Stan Van Samang achterna? MVO

Twee weken gelden won Michiel De Meyer de titel van 'Sterartiest'. Net als zijn voorganger, Stan Van Samang, zou hij wel eens aan een muziekcarrière kunnen beginnen.

De Meyer deelde namelijk een mysterieuze foto op Instagram, waarop te zien is dat hij zich in een opnamestudio bevindt. "Wat doen al die platen hier, en vooral... waar ben ik... later meer info! Spannend!" schreef hij bij het kiekje.

Het zou dus niet verwonderen als De Meyer, net als Stan Van Samang, zijn carrière kracht bij gaat zetten als zanger. Nu is het wachten op zijn eerste album.

Wat doen al die platen hier, en vooral... waar ben ik... later meer info ;) spanneeeend Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 jan 2018 om 12:26 CET