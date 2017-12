Gaat 'Love Yourself' dan toch niet over haar?: Moeder Justin Bieber is wél gek op Selena Gomez MVO

Getty Images for Billboard Selena Gomez Celebrities Justin Bieber en Selena Gomez zijn al een tijdje opnieuw een koppel. En daarmee is Pattie Mallette, de moeder van Justin, bijzonder in haar nopjes. Tijdens een benefietlunch in Los Angeles, waar een non-profitorganisatie werd gesteund die vecht tegen mensenhandel, zei ze tegen People Magazine van Selena te houden en dat ze een speciale band met haar 'schoondochter' heeft.

Mallette was een van de sprekers bij het event, waar Justin ook aanwezig was. Hoewel de Candese superster zelf zijn kaken stijf op elkaar houdt wat betreft Selena, was zijn moeder iets loslippiger: "Hij vertelt me er niet zoveel over, dus ik kan niets zeggen over hun persoonlijke relatie. Maar als hij van haar houdt, dan doe ik dat ook. Hij heeft zich erg gefocust op zijn relatie met God de laatste tijd en dat heeft hem goed gedaan. Justin weet nu wat belangrijk voor hem is."

"My mama don't like you, and she likes everyone...", het is een bekende lyric uit Justins hit 'Love Yourself'. Hoewel er lang gespeculeerd werd dat het nummer over Selena zou gaan - de twee waren destijds nog uit elkaar - blijkt dat nu niet te kloppen. Pattie is namelijk gek op het latina-liefje van haar zoon.

Volgens de moeder van 'Beebs' is haar zoon volwassener geworden, iets waarop ze heel trots is. "Liefde houdt hem bij de les, zeker als die liefde van een meisje als Selena komt. Zij geeft heel veel om hem."