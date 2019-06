Gaat Channing Tatum binnenkort trouwen? Zijn lief geeft het antwoord SD

10 juni 2019

17u26

Bron: Metro UK 1 Celebrities Jessie J (31) is ondertussen bijna een jaar samen met Channing Tatum (39), maar voorlopig hoef je nog geen huwelijk te verwachten. Dat heeft de zangeres zelf gezegd tijdens een interview op de radioshow Heart Breakfast.

Presentatoren Amanda Holden en Jamie Theakston waren maar wat nieuwsgierig naar de relatie tussen acteur Channing Tatum en zangeres Jessie J en dus hoorden ze haar flink uit. Zo vroegen ze of het koppel trouwplannen had, waarop Jessie J een duidelijke ‘Nee’ liet horen. “Enkel en alleen omdat hij Channing Tatum is, overvallen mensen ons constant met vragen als ‘Gaan jullie trouwen? Gaan jullie dit doen of dat?’”, vertelde de zangeres. “Ik bedoel, ik heb in de afgelopen vier, vijf jaar relaties gehad die heel wat langer duurden dan die van Chan en mij, maar omdat ze niet bekend waren kon het niemand iets schelen.”

Ze ging verder: “We hebben een geweldige tijd samen. En ik ben erg respectvol tegenover zijn situatie en ...” Waarop Amanda Holden haar onderbrak: “En zijn privacy!” Daarmee verwees de presentatrice naar de foto die Channing Tatum een tijdje geleden online plaatste waarin hij naakt in de douche staat. Het resultaat van een verloren spelletje Jenga, zo bleek toen. “Hij ziet er geweldig uit in de douche", lachte Jessie J nog.