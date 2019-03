Gaan ex-geliefden Miley Cyrus en Nick Jonas binnenkort op double date? Hun partners hopen van wel KD

22 maart 2019

13u47

Bron: WWHL 0 Celebrities Gaan Nick Jonas en Miley Cyrus (beiden 26) binnenkort terug daten? Als het van hun wederhelften afhangt, wel. Priyanka Chopra (36) heeft in het programma ‘Watch What Happens Live’ verteld dat ze met Liam Hemsworth (29) afgesproken heeft om binnenkort eens op double date te gaan met hun partners.

Nick en Miley waren in hun jeugd het it-koppel uit de Disney-stal. Na hun breuk gingen ze elk hun eigen weg en ondertussen zijn ze allebei getrouwd met hun grote liefde. Hun partners, Priyanka Chopra en Liam Hemsworth, hebben recent samengewerkt aan de film ‘Isn’t It Romantic’. Op de set spraken ze af dat het leuk zou zijn om hun wederhelften, die ooit een koppel waren, nog eens samen te brengen op een double date.

Miley en Nick zijn ondanks hun breuk wel altijd vrienden gebleven. Recent deelde Miley nog een screenshot op Instagram waaruit bleek dat ze nog af en toe chat met haar ex. Priyanka heeft daar alvast geen problemen mee. “Ik heb Miley al een paar keer ontmoet en ze is echt fantastisch”, klinkt het. “Iedereen samenbrengen, dat zou echt leuk zijn. Ik denk dat we een toffe bende zouden vormen.”