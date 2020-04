Fyre Festival-bedenker Billy McFarland wil straf thuis uitzitten vanwege coronacrisis Redactie

16 april 2020

19u29

Bron: AD 0 Celebrities Billy McFarland (28), het beruchte meesterbrein achter het mislukte Fyre Festival in 2017, wil uit de gevangenis worden vrijgelaten vanwege de coronapandemie. Omdat McFarland astma en hartklachten heeft, loopt hij extra risico als hij het virus krijgt.

De Fyre-organisator is gehuisvest in de federale gevangenis van Elkton in Ohio, waar eerder al vier gevangenen stierven aan het coronavirus. “Hij vormt geen bedreiging voor de openbare veiligheid. Het misdrijf waaraan hij zich schuldig maakte, was niet gewelddadig”, schrijven zijn advocaten in het verzoek. Ook stellen zijn advocaten dat een aantal andere niet-gewelddadige gevangenen ook tijdelijk zijn vrijgelaten vanwege het virus.

Billy verklaarde twee jaar geleden dat hij schuldig is aan fraude en zit een gevangenisstraf van zes jaar uit. De 28-jarige Amerikaan liet investeerders onder valse voorwendselen 26 miljoen dollar (circa 21 miljoen euro) in zijn bedrijf en festival steken.

McFarland en zijn team, onder wie rapper Ja Rule, hadden het Fyre Festival aangeprezen als een luxueus, exclusief feest en bekende sterren betaald om het festival te promoten op sociale media. Het bleek echter één grote chaos op het eiland. De documentaire over het rampzalige festival was twee jaar geleden een grote hit op Netflix.

Lees ook: Organisator van grandioos geflopt “luxe”-event ‘Fyre Festival’ bekent schuld aan fraude



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.