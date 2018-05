Free Souffriau kiest voor een opvallend nieuw kapsel KDL

07 mei 2018

15u23

Bron: Instagram 0 Celebrities Wie Free Souffriau op Instagram volgt, moest maandagmiddag even twee keer kijken toen de zangeres een selfie deelde. Free heeft immers een nieuw kapsel.

"Laat de zon in je haar" 🎶 Eindelijk merkt mijn man dat ik naar de kapper ben geweest!! Merci Isabelle en Joeri @hairshopcizo", schrijft Free bij haar selfie. Daarop is de zangeres te zien met een roze coupe. Een hele verandering, want vrijwel iedereen kent Free met een korte bruine coupe.

De eerste reacties zijn alvast lovend. "Waaaaaaaaaw" en "looking good", klinkt het.

