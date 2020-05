Freddie Mercury had opvallende vriendschap met prinses Diana: “Ze gingen samen naar homobars” MVO

13 mei 2020

13u00 0 Celebrities Queen-zanger Freddie Mercury en prinses Diana hadden een bijzondere vriendschap, zo meent actrice Cleo Rocos (57), die bevriend was met beide iconen. “Ze waren een onverwachte, maar goede match.”

Twee opvallende figuren waarvan je niet meteen zou verwachten dat ze samen optrekken, maar toch was het zo. “Ze hadden een enorm hechte band”, vertelt Cleo aan Vanity Fair. “Ik herinner me nog dat ze samen echt ‘stoute’ dingen deden. Ze brachten elkaars gekste kantjes naar boven. Soms slopen ze ‘s nachts het huis uit om samen naar homoclubs te gaan.”

Maar het hoefde niet altijd zó bont te worden. “Op doordeweekse dagen spraken ze bij hem thuis af. Dan keken ze een namiddagje naar ‘Golden Girls’ terwijl ze champagne dronken in de zetel. Soms was er ook een grotere groep vrienden aanwezig, vandaar dat ik erbij was. Na een tijdje werd het geluid van de tv dan uitgezet en bedachten we zélf de dialogen van de reeks, natuurlijk met veel explicietere plotwendingen. Er werd veel gelachen.”

Gay bar

Freddie’s vrienden probeerden Diana echter af te schermen voor de pers. “Na zo’n dagje tv en alcohol besloten we soms alsnog om uit te gaan. We maanden Diana aan om thuis te blijven, gezien Freddie’s feestjes wel heel bont konden worden. Maar dat weigerde ze, ze wilde perse mee. Ook Freddie zag er geen graten in: ‘Komaan, laat het meisje wat plezier maken!’, zei hij dan. Onze schrik was echter dat er fotografen in de bosjes lagen te wachten. Hij begreep dat wel, en hulde haar in één van zijn legerjasjes, een pet en een zonnebril. In die vermomming is ze mee naar de Royal Vauxhall Tavern gegaan, één van de bekendste gay bars van Londen.”

“Toen we daar arriveerden hadden we meteen het gevoel: zij is overduidelijk prinses Diana, ze kan elk moment door iemand gespot worden. Maar blijkbaar niet, want iedereen negeerde haar en ze ging op in de massa. Dat vond ze geweldig. Het was sowieso al uitzonderlijk dat een royal zich inliet met rocksterren en acteurs, maar dat ze er telkens in slaagde om te ontsnappen aan de camera’s... Dat was pas een echte prestatie.”

