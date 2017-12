Fransen nemen vandaag massaal afscheid van rockheld Johnny Hallyday Tom Tates

10u18

Bron: ANP/AD 0 AFP Celebrities Frankrijk neemt vandaag afscheid van rocker Johnny Hallyday, die deze week op 74-jarige leeftijd overleed. Verwacht wordt dat honderdduizenden mensen de straat op gaan, als de kist met het stoffelijk overschot over de Champs-Elysées wordt gereden, begeleid door een stoet van honderden motorrijders.

In de Madeleine-kerk vindt een plechtigheid plaats, waar president Emmanuel Macron zal spreken. Hallydays band speelt een aantal van zijn nummers. Later wordt Hallyday begraven op het Caribische eiland St. Barth, waar hij en zijn vrouw Laeticia woonden.

Hallyday, die in het echt Jean-Philippe Smet heette, verkocht meer dan 110 miljoen platen, voornamelijk in Frankrijk. Ook acteerde hij in enkele films, onder andere van regisseur Jan-Luc Godard. Sinds zijn dood afgelopen woensdag aan de gevolgen van longkanker hebben Franse radio- en televisiestations een groot aantal speciale programma's over hem uitgezonden.

Rockzanger Hallyday was het Franse antwoord op Elvis Presley Eind jaren vijftig brak hij met de Franse traditionele chansons door Franstalige rock te brengen. Hallyday werd in 1943 geboren onder de naam Jean-Philippe Smet. Hij trouwde vijf keer, waarvan twee keer met dezelfde vrouw. Na zijn overlijden schreef zijn 42-jarige weduwe: "Hij heeft ons vannacht verlaten, zoals hij heeft geleefd: dapper en waardig." De zanger verbleef de afgelopen weken in een ziekenhuis met ademhalingsproblemen.

EPA

AFP In Parijs is vandaag een afscheidsceremonie voor Johnny Hallyday.