Franse zangeres France Gall (70) overleden na longinfectie Redactie

11u20 63 AFP Celebrities De Franse zangeres France Gall is vanochtend overleden in Parijs aan een longinfectie. Ze werd 70 jaar. Dat melden Franse media. Ze is vooral bekend van nummers als Poupée de cire, poupée de son en Ella elle l'a.

"Er zijn woorden die we nooit willen uitspreken. France Gall is naar het 'witte paradijs' vertrokken op 7 januari, nadat ze twee jaar, in stilte en waardigheid, heeft gestreden tegen de terugkeer van een tumor", aldus de woordvoerder van de zangeres, Geneviève Salama. Door het "witte paradijs" verwijst de woordvoerster naar Le paradis blanc van Michel Berger. Tijdens de behandeling kreeg ze een zware longinfectie. Sinds 19 december lag ze daarvoor in het ziekenhuis.

Gall komt uit een muzikale familie. Haar vader schreef teksten voor onder andere Charles Aznavour. Ze leerde op vijfjarige leeftijd piano spelen en op elfjarige leeftijd gitaar. In 1976 trouwde ze met collega-zanger Michel Berger. Ze bleven samen tot zijn dood in 1992.

France Gall (de artiestennaam van Isabelle Gall) nam in 1963 op 15-jarige leeftijd haar eerste single Ne sois pas si bête op, een nummer dat meteen een hit werd in Frankrijk. In 1965 ging ze voor Luxemburg naar het Eurovisiesongfestival met Poupée de cire, poupée de son, dat werd geschreven door Serge Gainsbourg. Door haar overwinning raakte ze ook internationaal bekend.