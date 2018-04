Franse zanger Charles Aznavour opgenomen in ziekenhuis Rusland MVO

26 april 2018

06u28

Bron: ANP 2 Celebrities Charles Aznavour is woensdag opgenomen in een ziekenhuis in St. Petersburg. De 93-jarige Franse zanger werd onwel tijdens de repetitie voorafgaand aan zijn concert in de stad, melden Russische media. Wat hem precies mankeert, is niet duidelijk.

Het concert dat Aznavour zou geven in de Oktyabrsky Concert Hall is verschoven naar volgend seizoen.

Aznavour wordt beschouwd als een van de grootste chansonniers. Zijn carrière van zeventig jaar bracht 294 albums en 1200 liedjes voort, waaronder de klassiekers La Bohème en What Makes a Man. Ondanks zijn hoge leeftijd treedt hij nog steeds veelvuldig op. In maart gaf Aznavour nog een concert in AFAS Live in Amsterdam.