Franse politie laat van verkrachting beschuldigde Chris Brown vrij IB

22 januari 2019

23u42

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities De Franse politie heeft zanger Chris Brown vanavond op vrije voeten gesteld. Hij mag ook het land uit. Dat heeft de officier van justitie gezegd tegen de entertainmentsite TMZ. De Amerikaanse artiest (29) zat in Parijs in voorlopige hechtenis op beschuldiging van verkrachting.

Brown zou in de nacht van 15 op 16 januari in zijn luxe hotelkamer in het Mandarin Oriental een 25-jarige vrouw seksueel hebben misbruikt, in gezelschap van een van zijn vrienden en een lijfwacht. Hij zou de vrouw eerder op de avond ontmoet hebben in de club Le Crystal, nabij de Champs-Elysées in Parijs.

Brown ontkende de beschuldigingen in alle toonaarden. Zijn advocaat dreigt een aanklacht in te dienen tegen het vermeende slachtoffer wegens laster.

Brown is vaker in het nieuws geweest wegens ontoelaatbaar gedrag jegens vrouwen. Zo gaf hij toe schuldig te zijn geweest aan het slaan van zijn voormalige vriendin Rihanna en zou hij ook een andere vriendin in haar gezicht geslagen hebben.