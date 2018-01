Franse oeuvreprijs voor Penélope Cruz KDL

29 januari 2018

14u04

Bron: ANP 0 Celebrities Penélope Cruz wordt tijdens de komende uitreiking van de Césars geëerd met een oeuvreprijs. Dat heeft de Académie des Arts et Techniques du Cinéma, de organisatie achter de prestigieuze Franse filmprijzen, bekendgemaakt.

De academie prijst de 43-jarige Spaanse actrice voor haar veelzijdigheid. "Penélope Cruz heeft het talent om zowel in internationale producties als in kleinere films te schitteren", klinkt het. Cruz treedt met de erkenning in de voetsporen van bekende namen als Michael Douglas, Meryl Streep en Sean Penn. Vorig jaar werd de oeuvreprijs uitgereikt aan George Clooney.

De César is de Franse equivalent van de Amerikaanse Oscar. De filmprijzen worden dit jaar op 2 maart uitgereikt in Parijs. De nominaties worden woensdag bekendgemaakt.