Franse acteur trouwt met ravissant model. Hun leeftijdsverschil schiet echter in het verkeerde keelgat Sven Van Malderen

27 augustus 2018

12u57

Bron: Le Point 0 Celebrities De Franse acteur Vincent Cassel (51) is vorige vrijdag in het huwelijksbootje gestapt met een 21-jarig model. De bruiloft in het pittoreske dorpje Bidart (Atlantische Pyreneeën; nvdr) viel echter niet bij iedereen in goede aarde. Het gemeentehuis waar ze elkaar het jawoord gaven, werd zelfs beklad met graffiti. "Porno, de vrouw als gebruiksvoorwerp, machohuwelijk en seksslavin", klonk het onder meer.

Hier en daar valt er eens een racistische opmerking, maar het is toch vooral het ferme leeftijdsverschil dat bij de criticasters in het verkeerde keelgat schiet. Tina Kunakey en Cassel krijgen er al mee te maken sinds ze in 2015 hun liefde voor elkaar uitschreeuwen. Door hun huwelijk krijgen ze nu opnieuw de volle laag. "Zij is adembenemend mooi. Ze zou toch veel beter kunnen krijgen?", luidt de conclusie in de reacties.

Een kleine maand geleden gooiden de tortelduifjes wel nog extra olie op het vuur met een filmpje op Instagram. Daarin is te zien hoe hij haar liefkoost. "Groeten van het opportunistische sletje en de stokoude, cocaïneverslaafde pedofiel", schreven ze met een vette knipoog.

La petite pute pré-pubère opportuniste et le pédophile grabataire cocaïnomane vous en…brassent ❤️ #30ansdéjà Een foto die is geplaatst door null (@vincentcassel) op 30 jul 2018 om 21:16 CEST

Op hun grote dag straalde het stel als nooit tevoren. Zij koos voor een heuse prinsessenjurk met diep decolleté, hij hield het bij een beige pak mét zonnebril.

Cassel werd beroemd dankzij het controversiële drama 'La Haine', daarna speelde hij nog mee in onder meer 'Ocean's Twelve en Black Swan. In 1999 beloofde hij eeuwige trouw aan de Italiaanse actrice Monica Bellucci. Het koppel zou twee dochters krijgen, maar in 2013 was het sprookje over. Met Tina wil Cassel de stap naar kinderen opnieuw zetten.