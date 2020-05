Franse acteur Michel Piccoli is op 94-jarige leeftijd overleden MVO

18 mei 2020

16u31

Bron: Belga 0 Celebrities De Franse acteur Michel Piccoli is op 12 mei op 94-jarige leeftijd overleden. Dat maakt zijn familie maandag bekend in een mededeling. Piccoli is vooral bekend voor zijn rollen in ‘Le mépris’, ‘Les choses de la vie’ en ‘Habemus papam’.

“Michel Piccoli stierf op 12 mei in de armen van zijn vrouw Ludivine en zijn jonge kinderen Inord en Missia, na een beroerte”, klinkt het. De mededeling van de familie werd verspreid door Gilles Jacob, een vriend van de acteur en de voormalige voorzitter van het filmfestival van Cannes.

Franse media betitelen Piccoli als ‘een gigant in de Franse film’. Hij speelde vanaf 1945 in meer dan tweehonderd films. Vooral in de jaren zestig en zeventig werd hij beroemd en speelde hij onder meer in films van Luis Buñuel, Claude Sautet en Marco Ferreri.

Piccoli werd eind 1925 in Parijs geboren uit ouders die beiden musici en van Italiaanse afkomst waren. Hij was ook een succesvol toneelspeler. Piccoli blonk in de jaren zeventig onder meer uit in rollen waar hij een bemiddelde, vaak cynische burgerman was die worstelt met de bizarre of perverse wereld om hem heen. Hij speelde in veel experimentele films die een groot succes werden. De film van Ferreri die de consumptiemaatschappij met zwarte humor afkraakt, ‘La Grande Bouffe’ (1973, ‘De grote schranspartij’) werd wereldberoemd. Ook ‘Le charme discret de la bourgeoisie’ van Buñuel (1972 ‘Verholen charme van de kleinburgerlijkheid’) werd tot ver buiten Frankrijk beroemd.

Piccoli is meerdere keren gehuwd geweest en speelde in films met onder andere Romy Schneider, Brigitte Bardot, Cathérine Deneuve, Sophia Loren, Jeanne Moreau en Ornella Muti. Hij bleef tot op hoge leeftijd in verschillende film acteren, zoals bijvoorbeeld ‘Habemus Papam!’, een film van Nanni Moretti uit 2011.