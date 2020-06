Frans parket wil overvallers Kim Kardashian voor assisen IB

Bron: Belga 0 Celebrities In Frankrijk heeft het parket een assisenproces gevraagd voor twaalf personen die verdacht worden van betrokkenheid bij de spectaculaire overval op de Amerikaanse ster Kim Kardashian in 2016. Dat heeft het Franse persbureau AFP vernomen bij gerechtelijke bronnen.

In oktober 2016 was Kardashian in Parijs het slachtoffer van een overval. Vijf mannen drongen haar luxeresidentie binnen, bedreigden de Amerikaanse ster met een pistool en sloten haar op in de badkamer. Ze gingen ervan door met juwelen met een totale waarde van ongeveer 9 miljoen euro.

Het Parijse parket wil de vijf overvallers en hun handlangers voor assisen. Het komt uiteindelijk aan de onderzoeksrechters toe om te beslissen of de verdachten al dan niet voor het hof van assisen moeten verschijnen. Zo'n proces zou zeker niet voor 2021 van start gaan.

Juwelen nog steeds spoorloos

De juwelen van Kardashian zijn intussen nog steeds niet teruggevonden. De vermoedelijke bendeleider, Omar Aït Khedache, zei aan de speurders dat hij de gouden juwelen heeft laten smelten en de diamanten juwelen heeft toevertrouwd aan een persoon van wie hij de identiteit niet wil onthullen.

Khedache heeft volgens het parket twee keer een bezoek gebracht aan Antwerpen in het gezelschap van Marceau Baum-Gartner. Die bezocht Antwerpen in totaal acht keer in een periode van twee maanden en wordt ervan verdacht de heler te zijn. Ook Baum-Gartner wil het parket voor de rechter brengen.