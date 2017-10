Frans Bauer vereerd door Mick Jaggers toegift 'Heb je even voor mij' Marlies van Leeuwen en Stefan Raatgever

Celebrities Wat Frans Bauer en The Rolling Stones met elkaar gemeen hebben? Ze zingen allebei 'Heb je even voor mij'. De Nederlandse volkszanger kan niet méér vereerd zijn na de muzikale ode van de Britse levende rocklegende Mick Jagger (74) op Instagram.

Het is een even grappig als aandoenlijk filmpje. Stones-frontman Mick Jagger die in zijn kleedkamer een paar keer 'Heb je even voor mij meezingt, als een soort toegift na het optreden van de band in Gelredome in de stad Arnhem afgelopen zondag. Op de achtergrond klinkt de muziek van de Frans Bauer-hit die al sinds 2002 de ambiance in menig café en feesttent naar een meezing-hoogtepunt tilt.

De zanger uit Noord-Brabnt kon zijn ogen niet geloven toen hij afgelopen nacht de video voorbij zag komen op het Instagramaccount van de oude rocker, die 1,2 miljoen volgers wereldwijd heeft. "Van alle liedjes heeft hij er een van mij uitgekozen", zegt hij verbouwereerd aan onze collega's van AD.nl. Hoe ze uitgerekend bij zijn nummer zijn uitgekomen, weet hij niet. "Maar ik ben zo vereerd. Het laatste wat je verwacht is dat de namen Frans Bauer en The Rolling Stones ooit in één zin zouden vallen."

"Fransje uit een woonwagenkamp bezongen door zo'n icoon"

Hij ziet zichzelf nog thuis zitten bij zijn moeder, als klein manneke. The Rolling Stones op tv, op de radio. Toen al een hitmachine. "Wat zij neerzetten was onbereikbaar voor iedereen. Elke Nederlandse artiest is een lilliputter naast hen. Er is niemand op de wereld die geen respect heeft voor wat zij tot op de dag van vandaag nog laten zien'', zegt Bauer. Hij valt even stil. "Fransje, een jongen uit een woonwagenkamp in het miniplaatsje Fijnaart, bezongen door zo'n icoon."

Het is niet voor het eerst dat Jagger een lokale artiest aan de borst drukt. De Rolling Stones-frontman (74) bereidt zich steevast minutieus voor op zijn conversatie met het concertpubliek. Hij laat bij elke tourneehalte teksten in de taal van het land opstellen en vraagt lokale medewerkers om actuele nationale verwijzingen. Zo informeerde hij eind september in de Amsterdam Arena in het Nederlands naar de prestaties van Ajax. 'Just checking,' reageerde hij op het op het geloei vanuit de menigte.

Wie de dvd van het fameuze Stones-concert op Cuba (2016) bekijkt, hoort Jagger daar in het Spaans het gewicht van de avond toelichten. Hoe het kan Jagger zijn talen zo goed spreekt? Eenvoudig: op zijn autocue staan zijn aankondigingen fonetisch uitgeschreven. Zo las de oplettende bezoeker in Arena over de schouder van de zanger mee: 'Hallo Amsterdam. Huu Gggaat hat matt yullie?'

Maar zo'n instagramfilmpje als 'Heb je even voor mij' is wel zeer uitzonderlijk. Dat verdient een bedankje, vindt Frans. "Ik ga een brief sturen naar zijn management met een cd van mij erbij. Al hoorde ik in de wandelgangen dat Mick op Spotify meerdere liedjes van me heeft beluisterd. Dat is toch magisch?"