Frans Bauer krijgt schadevergoeding van bijna 250.000 euro TDS

08u37

Bron: De Telegraaf 0 ANP Kippa Celebrities Frans Bauer ontvangt bijna 250.000 euro van NEM, de Nederlandse Energie Maatschappij. Het bedrijf heeft contractbreuk gepleegd met de zanger en moet een schadevergoeding betalen, weet De Telegraaf. Bauer was te zien in hun spotjes op televisie.

In het spotje zien we de populaire Frans Bauer in badjas aan de voordeur. Een jonge vrouw belt aan en vraagt om een handtekening van Frans. Niet omdat ze grote fan is, maar wel om Bauer de overstap naar een andere energieleverancier te laten overstappen.

Contract voor langere periode

De spotjes waren na een jaar echter al verdwenen van het kleine scherm, hoewel het contract bewijst dat Frans een overeenkomst had voor een periode van twee jaar. Hij staptte daarop naar de rechter.

"De campagne werd voortijdig en onterecht stopgezet", oordeelt het Gerechtshof in Den Haag nu in hoger beroep. Drie jaar geleden gaf de rechtbank van Rotterdam Frans Baurer al gelijk in de zaak. De Nederlandse Energie Maatschappij zal Frans nu een vergoeding van bijna 250.000 euro betalen.

Je kan het spotje hier bekijken: