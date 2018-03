Frans Bauer doet romantische eerste date met zijn Mariska over in Amerika MVO

15 maart 2018

08u16

Bron: De Telegraaf 0 Celebrities Voor zijn nieuwe tv-programma 'Frans Bauer in Amerika' reizen Frans en zijn Mariska door het hele land. En dat is een verademing, blijkt al gauw.

Samen bezoeken ze onder andere Memphis, New Orleans en New York. Daar hebben zij bijzondere ontmoetingen met echte beroemdheden maar ook met gewone Amerikanen en immigranten. Mariska en Frans ervaren ook de gastvrijheid van de Amerikanen. Leuk voor de kijkers, maar ook voor het koppel zelf.

De twee hebben eindelijk eens tijd voor elkaar, nadat ze laten weten al 25 jaar niet meer samen te zijn weggeweest. Ze hebben dan ook meteen de gelegenheid gegrepen hun eerste romantische date over te doen, zegt Frans. "Ja hoor, bij de McDonald’s", grapt hij.

'Frans Bauer in Amerika' is vanaf zaterdag 17 maart te zien is bij de Nederlandse zender AVROTROS op NPO 1.

Vanavond bij Pauw op NPO 1!! Samen met Mariska alles vertellen over ons nieuwe programma !! Allemaal kijken!! Een foto die is geplaatst door null (@fransbauer_officiele) op 14 mrt 2018 om 20:13 CET