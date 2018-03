Frans Bauer apetrots op oudste zoon die rechten gaat studeren: "Van zijn punten kon ik alleen maar dromen" Bonne Kerstens

03 maart 2018

11u00

Bron: AD 2 Celebrities Het wordt vanaf volgend jaar wat rustiger in het huis van Frans (44) en Mariska Bauer. Hun oudste zoon Christiaan (17) vliegt na zijn eindexamen uit. Hij gaat rechten studeren in Leiden. Frans is apetrots.

"Het is wel een dingetje hoor", vertelt de volkszanger. "Samen langs allerlei universiteiten. Het zijn grote stappen." Christiaan is de eerste in de familie die naar de universiteit gaat. "Mijn ouders waren eenvoudige mensen’’, vertelde Frans eerder. "Ze konden niet lezen en schrijven." Ook Frans was naar eigen zeggen geen echte bolleboos op school.

Christiaan zit nu nog in het middelbaar. "Hij komt met rapporten thuis, daar heb ik mijn hele leven alleen maar van kunnen dromen. Ik was niet écht een student, als hij dan thuis komt met achten en negens? Dat is ongelooflijk." Frans moet nog wel even wennen aan het idee dat hij straks misschien wel op staat te treden in het studentenhuis van zijn zoon. "Ik treed natuurlijk wel eens op tijdens grote studentenfeesten. Maar ik hoop straks wel dat-ie het zeg maar... ehm.. een beetje rustig houdt!" Frans vindt het wel mooi dat zijn zoon gaat studeren. "Dat is het mooie van jong zijn toch?!"

De zonen van Frans houden hun vader regelmatig een spiegel voor. Bijvoorbeeld nu Christaan bezig is met zijn rijbewijs. "Ja, papa, denk ik dan. Je gaat nu wel echt oud worden. Ik voel me misschien nog wel twintig, maar dat ben ik natuurlijk al lang niet meer!"

Leeg nest

Hoewel ze het zich nog niet echt voor kunnen stellen, zitten Frans en Mariska straks waarschijnlijk met een leeg nest. "Dan kijken we elkaar aan van 'het is nu wel heel erg stil in huis'! Maar Maris heeft geluk, want ze woont met een zanger. Dus ik kan straks gewoon de hele dag voor haar gaan optreden!"

