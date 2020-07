Frankie ging echt naar Hollywood en ‘Here’s your nickel back’: internationale bandnamen verklaard

Muziek

Waar Vlaamse bands als K’s Choice, Mama’s Jasje en Noordkaap hun naam aan te danken hebben, vertelden we u eerder deze week al . Maar ook buiten onze landsgrenzen krabben we soms in onze haren bij het horen van bepaalde bandnamen. Waar hebben Depeche Mode, Roxette en The Beach Boys bijvoorbeeld de mosterd gehaald? De Nederlandse muziekfreaks Menno Evers en Aad Knikman zochten het uit en verklaarden in hun boek ‘The Game Of The Name’maar liefst tweeduizend bandnamen.