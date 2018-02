Frank Raes niet te horen tijdens WK-finale: "Twee jaar geleden al afgesproken" MC

22 februari 2018

06u24 0 Celebrities Op de WK-finale in Rusland zullen we het moeten doen zonder zijn intussen legendarische 'Binneu!' en 'Ow-ow-ow!'. Frank Raes geeft zijn commentaarstoel door aan collega en "goeie maat" Filip Joos. "Dit hebben we in 2015 afgesproken", zegt Raes. "Ik het EK, Filip het WK."

Filip Joos (44) treedt deze zomer toe tot het selecte clubje commentatoren die de finale van het grootste voetbalfeest ter wereld mogen verslaan. Joos volgt Raes op, die het commentaar leverde bij de finales in de VS ('94), Frankrijk ('98), Zuid-Afrika ('10) en Brazilië ('14). In 2002 mocht Stef Wijnants in Japan en Zuid-Korea de finale verslaan. Vier jaar later zonden VT4 en Kanaal2 het WK uit en was Carlo Wilmots in Duitsland commentator bij de finale.

Geen discussie

"Er is nooit discussie geweest over wie de finale van het WK in Rusland zou doen", bevestigt Frank Raes. "Drie jaar geleden, in de aanloop naar het EK voetbal, is beslist dat ik de finale van het EK zou doen en dat Filip straks de WK-finale mag becommentariëren. Ik vond dat een goeie afspraak. Filip en ik zijn maten. We zitten elke week samen aan de tafel van 'Extra Time'. Hij heeft bovendien nog nooit een finale mogen doen, ik heb wel al een lange lijst van WK- en EK-finales, Europese topmatchen achter mijn naam. Ik heb in Rusland overigens nog altijd 12 matchen, waaronder een kwartfinale en een halve finale. Ik mag ook al twee van de drie groepswedstrijden van de Rode Duivels becommentariëren. En wie weet hoe ver de Duivels straks doorstoten?"

"Ik zal bovendien 64 jaar zijn als het WK begint", zegt Raes. "Dan is het tijd dat je de jeugd voorlaat. Ik heb daar nooit een probleem mee gehad. Ik ben al een tijdje de oudste op de sportredactie, maar blijf jong door iedereen rond me. Ik werk met gasten die allemaal stukken jonger zijn en heb zelf een zoon van 9. Laat al die jonge gasten maar komen, zoveel mogelijk."

Dagelijkse talkshow

Intussen wordt ook duidelijk hoe VRT de sportzomer zal organiseren. Zoals vorige toernooien zendt de openbare omroep alle WK-wedstrijden integraal uit en er komt ook een dagelijkse sporttalkshow op Eén. Gastheer Karl Vannieuwkerke zal dat programma vanuit Brussel presenteren. Hem wacht deze zomer dus weer een tv-marathon. Hij presenteert niet alleen alle WK-talkshows, maar vertrekt na de voetbalfinale, op zondag 15 juli, meteen naar Frankrijk om er dan vanaf 17 juli 'Vive le Vélo' te presenteren. Het succesvolle Tourmagazine zal dit jaar dus pas halfweg de Tour, die op zaterdag 7 juli van start gaat, inhaken. Wielerfans kunnen uiteraard wel alle ritten rechtstreeks bekijken en krijgen ook een flinke portie Tournieuws in de sporttalkshow tijdens het WK voetbal.