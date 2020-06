Francis Ford Coppola reageert op beschuldigingen Winona Ryder: “Schreeuwen en mensen lastigvallen is niet wat ik doe” SDE

26 juni 2020

17u27

Bron: People 0 Celebrities Vorige week kwam Vorige week kwam Winona Ryder (48) met een opmerkelijk verhaal naar buiten. Regisseur Francis Ford Coppola (81) zou tijdens de opnames van ‘Dracula’ haar collega’s hebben aangemaand om haar uit te schelden, zodat ze begon te huilen. Klopt niet, zegt Coppola nu. En opvallend genoeg is Winona het eens met zijn versie.

In een interview met The Sunday Times vertelde Winona Ryder dat regisseur Francis Ford Coppola alles uit de kast haalde om haar te doen huilen. “‘Jij hoer’, riep hij vanachter de camera”, zegt Winona. “Om het in de context te plaatsen: het was effectief de bedoeling dat ik zou huilen.” Maar de regisseur schakelde volgens de actrice ook z’n mannelijke acteurs in om haar tot tranen toe te bewegen. “Op de set stonden Richard E. Grant, Anthony Hopkins en Keanu Reeves”, herinnerde Winona zich. “Francis probeerde hen ertoe te bewegen om dingen naar me te roepen zodat ik zou beginnen huilen. Maar Keanu wilde niet, net als Anthony. Het werkte gewoon niet. En ik dacht: ‘Serieus?’ Het had eigenlijk een tegenovergesteld effect.”

In een mededeling aan People heeft de bekende regisseur nu op Winona’s verhaal gereageerd. “Hoewel ik denk dat Winona een geweldige actrice is, heeft het incident dat ze beschrijft, niet op die manier plaatsgevonden", liet hij weten. “Schreeuwen en mensen lastigvallen is niet wat ik doe, als persoon of als filmmaker. In deze situatie, die ik me duidelijk voor de geest kan halen, heb ik Gary Oldman - in het personage van Dracula - de instructie gegeven om geïmproviseerde woorden te fluisteren tegen haar en andere personages. Zo kwaadaardig en gruwelijk als hij kon. Ik weet niet wat hij gezegd heeft, maar improvisatie is heel gebruikelijk bij het filmen.”

Opvallend genoeg liet een woordvoerder van de actrice daarop weten: “Winona en Francis zijn het eens. Zijn herinnering van het gebeuren is juist. Hij heeft alle acteurs, als hun personage, gevraagd om gruwelijke dingen tegen haar te zeggen als een techniek om haar te laten huilen. Die techniek werkte niet voor haar, maar ze houdt van hem en respecteert hem. Ze beschouwt het als een groot voorrecht dat ze met hem heeft mogen samenwerken."

