Frances McDormand negeert als enige Time's Up-dresscode tijdens BAFTA's MVO

19 februari 2018

06u46 0 Celebrities Tijdens de uitreiking van de BAFTA's zondagavond in Londen waren de meeste actrices opnieuw in het zwart gekleed, als steunbetuiging voor de Time's Up-beweging. Niet iedereen hield zich echter aan deze dresscode.

Frances McDormand, die bij de Britse variant van de Oscars de prijs voor beste actrice in de wacht sleepte, kwam in een rood-roze jurk naar de ceremonie in Londen. De 60-jarige actrice verklaarde na het winnen van haar award: "Ik heb wat moeite met volgzaamheid. Maar ik wil dat jullie weten dat ik achter mijn zusters in het zwart sta."

De Amerikaanse was niet de enige prominente aanwezige die voor een andere kleur dan zwart koos. Ook de vrouw van prins William opteerde voor kleur; Kate verscheen in een groene jurk bij de BAFTA-uitreiking. Volgens Hello Magazine is daar een logische reden voor: leden van het Britse koninklijke huis worden geacht zich neutraal op te stellen als het gaat om politieke of andere bewegingen. Bovendien zou het gebruikelijk zijn dat zij de kleur zwart reserveren voor begrafenissen en Dodenherdenking.

Prins William en zijn vrouw Kate, de hertogin van Cambridge, waren zondagavond bij de jaarlijkse uitreiking van de BAFTA's, de Britse filmprijzen. Kate is het gesprek van de avond omdat ook zij niet in het zwart was gekleed. De hertogin heeft gekozen voor een donkergroene jurk. Voor haar ligt het echter anders dan voor McDormand, zo zeggen experts. De dresscode is voor Kate een lastige zaak, meldt New York Daily News. Als lid van het koninklijk huis mag ze geen politiek getinte statements maken. Ook niet voor een, volgens velen, goede zaak als een statement tegen seksueel geweld. De hertogin had wél een zwart accent in haar jurk, en ze had ook zwarte accessoires bij zich.