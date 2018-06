Frances Lefebure geeft andere draai aan jas Melania Trump MVO

22 juni 2018

13u12 1 Celebrities Melania Trump kwam gisteren in opspraak omdat ze een erg ongepaste jas droeg voor haar bezoek aan de kinderopvangcentra waar haar echtgenoot illegaal gearriveerde kinderen opsloot. 'I really don't care, do you?' stond er op haar rug te lezen. Frances Lefebure (29) geeft daar nu een andere twist aan.

Op haar Instagram-pagina is de 'Hotel Römantiek'-presentatrice te zien met dezelfde groene jas, alleen is het opschrift wel even anders: 'I really do care, don't you?'. De wijziging valt op het eerste zicht niet op, maar de betekenis is wel volledig veranderd. 'Ik geef er echt wél om, jij niet dan?' staat er nu te lezen.

Als onderschrift voegt ze toe: "Jas met een geheime boodschap." Hij is in ieder geval al heel wat beter dan die van de Amerikaanse First Lady.

Jacket with a hidden message #begreat #melaniatrump Een foto die is geplaatst door null (@franceslefebure) op 22 jun 2018 om 12:53 CEST