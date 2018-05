Frances Bean Cobains ex-man klaagt Courtney Love aan voor poging tot moord: "Ze wilde Kurts gitaar terug" MVO

30 mei 2018

13u37 0 Celebrities De ex-man van Frances Bean Cobain (25) klaagt zijn voormalige schoonmoeder Courtney Love (53) aan voor poging tot moord. De twee liggen al een tijdje in oorlog om de gitaar van overleden Nirvana-frontman Kurt Cobain.

De beroemde akoestische gitaar die Kurt bespeelde tijdens een uitzending van 'MTV Unplugged' in 1994, kwam na zijn dood bij het gezin van zijn dochter terecht. Die trouwde met Isaiah Silva (33), de man die vandaag de rechtszaak aanspant. Na hun scheiding kreeg hij namelijk de gitaar in handen, en dat schoot bij de familie Cobain in het verkeerde keelgat. Zeker Kurts weduwe, Courtney Love, kon er niet mee lachen. Ze nam zelfs gerechtelijke stappen om het instrument terug te krijgen, tevergeefs.

Nu beweert Silva dat de zangeres het niet bij officiële stappen hield. In de nacht van 3 juni 2016 zou er bij hem thuis in West Hollywood zijn ingebroken, waarop enkele gemaskerde mannen hem beroofden en in elkaar sloegen. Ook zijn moeder, die op dat moment in het huis aanwezig was, raakte gewond. Daarnaast zou hij ook seksueel zijn aangerand en trachtten de mannen hem zelfs te vermoorden. Allemaal in opdracht van Courtney, zo meent hij.

Schadevergoeding

Volgens Silva is het allemaal één grote samenzwering tussen Love en enkele andere sterren die de gitaar van de Nirvana-zanger graag terug in de handen van de Cobain-familie zouden zien. Hij trekt naar de rechtbank met verschillende klachten, waarvan de ergste 'poging tot moord' luidt. Hij wil een voorlopig nog niet nader bepaalde schadevergoeding.

Frances Bean gaf Silva destijds de gitaar in een poging hem permanent uit haar leven te krijgen, blijkbaar zonder succes.