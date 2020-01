Fran ‘The Nanny’ Drescher verkiest ‘friend with benefits’ boven vaste relatie SDE

Dat Fran Drescher (62) alleen door het leven gaat, vindt ze eigenlijk geen enkel probleem. De 'The Nanny'-actrice heeft genoeg aan haar ex-man én haar 'friend with benefits'. Dat vertelt ze aan Page Six.

“Weet je, eigenlijk heb ik een relatie met mezelf en dat gaat best goed", vertelt Fran Drescher aan Page Six. “Ik ben niet aan het daten. Ik heb een homoseksuele ex-man waar ik veel van houd, en hij vervult heel wat van mijn noden. En daarnaast heb ik ook nog een ‘friend with benefits’, een seksvriendje dus.” Volgens de actrice zien ze elkaar vanwege haar drukke reisschema zo’n twee keer paar maand: “Dat is meer dan genoeg. Het is heerlijk, maar ik heb een vol leven.”

“We voelen ons erg op ons gemak bij elkaar en hebben een vaste routine", klinkt het. “Het is altijd hetzelfde: we gaan niet echt weg, we gaan niet naar restaurants, we gaan niet op dates. Maar wat we doen, doen we écht goed. Hij komt langs, we gaan in de jacuzzi, ik maak wat eten en dan gaan we in bed liggen. We kijken tv, we praten en hebben écht goede gesprekken. Uiteraard hebben we ook seks", lacht ze. “Het is heerlijk en het houdt me op de been.”

Wie haar seksvriendje is, wilde Fran niet vertellen. De actrice was 21 jaar lang getrouwd met Peter Marc Jacobson, maar in 1999 gingen ze uit elkaar. De man liet toen weten homoseksueel te zijn. Van 2014 tot 2016 trad ze voor de tweede keer in het huwelijksbootje, met dokter Shiva Ayyadurai.