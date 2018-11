Fox vergelijkt Hillary Clinton met herpes en moet zich meteen verontschuldigen MVO

23 november 2018

10u49

Bron: ANP 0 Celebrities Zender Fox News heeft excuses aangeboden nadat de Democratische politica Hillary Clinton in de uitzending was vergeleken met de SOA herpes. Clinton werd voor herpes uitgemaakt door een woordvoerster van de conservatieve denktank Turning Point USA.

In een gesprek over de e-mails die Hillary Clinton jaren geleden als minister van Buitenlandse Zaken verstuurde vanaf haar privé-server, merkte Anna Paulina op dat zij het vreemd vindt dat Clinton nog steeds aandacht krijgt van de media. “Ze gaat maar niet weg, ze is als herpes”, aldus Paulina.

Na deze opmerking vroeg presentator Rick Leventhal de woordvoerster van Turning Point USA om de studio te verlaten. Hij maakte vervolgens excuses voor de door haar gebezigde taal, melden diverse Amerikaanse media. “Fox News deelt deze mening niet”, aldus Leventhal.