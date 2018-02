Foutje van fotograaf: privégegevens van honderden Bekende Nederlanders gelekt TDS

08 februari 2018

18u03

Bron: ANP 7 Celebrities De privégegevens van honderden bekende Nederlanders zijn gelekt door een fout van twee showbizzfotografen, meerbepaald Peter en zijn zoon Edwin Smulders. Dat stelt RTL Nieuws. De telefoonnummers en woonadressen van onder anderen Gordon, Ruud Gullit en prinses Christina waren jarenlang in te kijken.

RTL Nieuws onderzocht een tip van een anonieme tipgever en zag dat de server van de familie, waar hun website en foto's op staan, niet beveiligd was met een wachtwoord. Daardoor kon iedereen door de inhoud van de server spitten.

Het lek stond al bijna tien jaar open en was zeer gemakkelijk te misbruiken. Naast telefoonnummers en adressen stonden op de server kentekennummers van auto's van BN'ers. In totaal zou het gaan om een adresboek van 419 personen, van wie het merendeel bekend is.

Na melding van RTL Nieuws is het lek gedicht.