Fotograaf klaagt Kim Kardashian aan en eist vergoeding BDB

23 januari 2020

21u01

Bron: ANP 0 Celebrities Fotograaf Saeed Bolden heeft Kim Kardashian (39) aangeklaagd. Volgens hem zou de realityster één van z’n beelden onrechtmatig gebruikt hebben. Dat meldt TMZ.

Het draait allemaal om een foto van Kim met haar man Kanye West. De realityster deelde het bewuste beeld, waarop de twee lachend te zien zijn, in oktober 2018 via Instagram zonder dat de fotograaf daar toestemming voor had gegeven. Bolden zegt dat de foto, die inmiddels meer dan 2,2 miljoen keer is geliked, van hem is en eist daarom een schadevergoeding. Ook wil hij een deel van het geld dat Kim ermee verdiend heeft.

In het verleden zijn sterren als Katy Perry, Ariana Grande, Justin Bieber en Gigi Hadid ook al eens aangeklaagd door fotografen die meenden dat een van hun foto's onrechtmatig was gedeeld via social media.