Fotograaf klaagt Bella Hadid aan voor posten van foto MVO

08 maart 2020

14u32

Bron: ANP 0 Celebrities Bella Hadid is in de problemen gekomen voor het posten van een foto op Instagram. Een fotograaf heeft het Amerikaanse model aangeklaagd omdat ze zijn kiekje heeft gedeeld, meldt de New York Post.

De 23-jarige Bella deelde vorig jaar september een foto met haar ruim 28 miljoen volgers. De Amerikaanse draagt erop een pet die is ontworpen door actrice Zendaya, een goede vriendin van haar. “Zendaya heeft dit hoedje gemaakt, dus ik draag dit hoedje tot ik het niet meer kan dragen”, schreef het model.

Het kiekje werd echter door een fotograaf gemaakt en hij is niet zo blij dat deze ongevraagd op Instagram is opgedoken. Hij vindt dat zijn copyright is geschonden en stapte naar de rechter.

Het komt vaker voor dat fotografen sterren aanklagen voor het zonder toestemming posten van hun werk. Zo werd Kim Kardashian eerder dit jaar al aangeklaagd om deze reden.