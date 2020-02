Fotoboek Vlaamse Hollywoodreporter duikt op in kringwinkel: "Geen idee hoe dat daar geraakt is" KDC/TRE/BSB

14 februari 2020

00u00 0 Celebrities Foto's met Steven Spielberg, Nicole Kidman en nog een tweehonderd andere Hollywoodsterren. De medewerkers van kringloopwinkel Opnieuw & Co in Mortsel wisten niet wat ze zagen toen ze gisteren een fotoalbum binnenkregen. Normaal worden persoonlijke foto's weggegooid, maar voor die van de Vlaamse journaliste Maria Snoeys-Lagler maakte men een uitzondering.

Het bijzondere fotoalbum zat in een doos met kleding en andere prullen. Normaal gezien worden persoonlijke foto's meteen vernietigd in kringwinkels, maar een alerte werknemer merkte op dat de oorspronkelijke eigenaar de foto's mogelijk zou terugwillen en vermoedde dat het album er waarschijnlijk per ongeluk belandde. Het boek staat immers vol foto's van Hollywoodsterren - van Will Smith en Denzel Washington tot Johnny Depp en Julia Roberts - met naast hen steeds dezelfde vrouw. Op de foto met Jane Seymour is haar naamkaartje duidelijk leesbaar: 'Maria Snoeys-Lagler, Hollywood Foreign Press'.

De Hollywood Foreign Press Association is een non-profitorganisatie van internationale journalisten en fotografen die het medianieuws en de entertainmentindustrie in de VS op de voet volgt. Snoeys-Lagler was ooit lid voor België en ging tussen 1992 en 1995 op de foto met een 200-tal beroemdheden. De Kristien Gijbels - de Hollywoodreporter van deze krant - van de nineties, dus.

Overleden in Zwitserland

"Geen idee hoe die foto's daar zijn gestrand", vertelt Rita Radowicz, Maria's dochter die in de VS woont. Haar moeder overleed enkele jaren geleden in Zwitserland. "Ze was zo trots op haar werk en ze deed dat heel toegewijd. Die foto's waren erg belangrijk voor mijn moeder. Hoe zijn die foto's daar in godsnaam geraakt?" (KDC/BSB/TRE)