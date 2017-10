Fotoboek Brooklyn Beckham is een flop: "Prima voor in de kattenbak" 05u00

Bron: ANP/BuzzE 0 EPA Brooklyn Beckham Celebrities Het boek 'What I See' met eigen fotowerk van Brooklyn Beckham is een flop. Volgens de verkoopcijfers, gepubliceerd door marktonderzoeker Nielsen, zijn er sinds de lancering op 29 juni nog geen 4000 exemplaren verkocht.

Beckham beloofde een artistiek inkijkje in zijn beginnende leven als fotograaf, maar weinig mensen blijken gecharmeerd van zijn kunsten. Het fotoboek kreeg veel slechte kritieken, omdat het een gebrek aan artistieke kwaliteit zou hebben. "Ik heb gemerkt dat de pagina's van 'What I See' prima zijn voor in de kattenbak", schrijft een lezer op Amazon. Een andere lezer was allerminst onder de indruk van Beckham's fotografie: "De meesten van ons maken met onze telefoons nog betere foto's".



Volgens de Britse krant The Sun is het boek van de 18-jarige zoon van David en Victoria Beckham inmiddels gezakt naar de 28.812e plek op Amazon. De krant berekende verder dat Beckham met de matige verkoop zo'n 46.573 pond (52.323 euro) heeft verdiend.