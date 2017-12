Foto's: glijdende Kim Kardashian leert zoontje Saint (2) schaatsen Tom Tates

17u00 0 Brunopress Celebrities De Amerikaanse realityster Kim Kardashian (37) heeft haar zoontje Saint (2) en 4-jarige dochtertje North gisteren meegenomen naar een kunstijsbaantje in de Californische stad Thousand Oaks om ze te leren schaatsen. De op het ijs ploeterende brunette en haar kroost werd direct opgemerkt door paparazzi die vervolgens massaal kiekjes schoten van de bij vlagen vertederende glibber en -glijpartij.

Kim Kardashian, die normaalgesproken alleen in haute couturekleding voor de camera's verschijnt, had voor de schaatspret in kerstsfeer een doornee joggingpak en ijshockeyschaatsen aangetrokken. Haar zus Kourtney (38) was er, gekleed in een opvallende designwinterjas met daarop knuffels, ook met haar dochtertje Penelope (5). Haar zoontjes Mason (8) en Reign (3) schitterden door afwezigheid.

Brunopress

Brunopress Kim Kardashian en haar zoontje Saint.

Brunopress

Brunopress

Brunopress Kourtney met dochter Penelope

Brunopress Kourtney was er ook.