FOTO: Hugh Hefner met zijn 7 mooiste modellen Joeri Vlemings

09u22 2 EPA Holly Madison, Bridget Marquardt en Kendra Wilkinson flankeren Hugh Hefner. Celebrities Hugh Hefner is niet meer. Hoe het hierboven zit met het vrouwelijke schoon, weet de oprichter van Playboy inmiddels. Maar in het ondermaanse had hij alvast geen gebrek aan mooi gezelschap van de andere kunne. Hij maakte van 'zijn' modellen Playmates, deelde geregeld de lakens met hen, én ging graag op de foto met de blondines en, een enkele keer, ook met een donkerharig model.

REUTERS Playmate Crystal Harris.

Crystal Harris is de 31-jarige weduwe van Hugh Hefner. De 'Playmate of the month' van december 2009 stapte op de laatste dag van 2012 in het huwelijksbootje met Hefner en bleef bij hem tot aan zijn dood. Ze was zijn derde echtgenote.

Kristina en Karissa Shannon.

Crystal Harris had zich begin januari 2009 bij Hefners toenmalige dubbele date met de Shannon-tweeling gevoegd. Een jaar later verlieten Kristina en Karissa Shannon (nu 27) de Playboy Mansion alweer. Ze bleven wel verschijnen in de realityreeks The Girls Next Door over het bekende stulpje waar Hefner woonde en plezier maakte.

AFP Bridget Marquardt, Hugh Hefner en Holly Madison.

Holly Madison zat ook in die tv-show en kreeg daarna haar eigen realitysoap Holly's World. De nu 37-jarige Playmate had een relatie met Hefner van 2001 tot 2008. De Playboybaas had meestal een aantal relaties tegelijkertijd, maar Holly Madison was een tijdlang zijn nummer 1. Hefner wou wel nooit trouwen met haar.

REUTERS Een kus van Kendra Wilkinson voor Hefners 80ste verjaardag.

Ook Kendra Wilkinson (32) slaagde erin de nummer 1-positie bij Hugh Hefner te veroveren. Samen met Bridget Marquardt (43) en Holly Madison vormde ze een trio in 'het huis' van Hefner en in de tv-serie daarover, The Girls Next Door. Wilkinson was geen Playmate, maar deed wel naaktshoots met haar twee vrouwelijke compagnons. Haar relatie met Hefner liep van 2004 tot 2008.

EPA Met Pamela Anderson op het feestje in New York voor het 50-jarige bestaan van Playboy in 2003.

Deze bunny hoeft niet meer te worden voorgesteld. De 50-jarige Pamela Anderson sierde meermaals de cover van het mannenblad. In februari 1990 werd ze verkozen tot 'Playmate van de maand' en dat jaar ook tot 'Playmate van het jaar'.

wikimedia Met zijn tweede vrouw, Kimberley Conrad.

Ook Kimberley Conrad (55) was ooit 'Playmate of the year'. Hugh Hefner huwde het 36 jaar jongere model in 1989. Het was toen zijn tweede echtgenote. Negen jaar later ging het koppel uit elkaar. Pas in 2010 werd de officiële scheiding uitgesproken. Conrad wou dat naar eigen zeggen haar twee kinderen niet eerder aandoen.

AP Foto uit 1970. Hugh Hefner met op zijn schoot Barbi Benton en, natuurlijk, ook een Playboy Bunny, Cheri.

Eentje uit de oude doos van 1970. Op de schoot van Hefner zit zijn toenmalig lief Barbi Benton. Opvallend: ze was toen niet blond, maar zwart. Later ging ze wel voor een lichtere tint (zie hieronder).



Tussen 1969 en 1985 verscheen de nu 67-jarige Amerikaanse actrice en zangeres vier keer op de cover van Playboy. Ze had zeven jaar lang een relatie met Hefner (tot 1976). Het was Benton die de beruchte Playboy Mansion West in Los Angeles had gespot. Daar is de al even beruchte playboy Hugh Hefner gisteren overleden.

REUTERS In 2005 koos Barbi Benton voor een lichtere haartint. De blondine naast Hefner is zijn toenmalige partner, Holly Madison.