Florence Pugh is kritiek op veel oudere vriendje beu: “Ik mag zien wie ik wil” SDE

08 mei 2020

16u20 0 Celebrities De Britse actrice Florence Pugh (24) heeft al enkele maanden een relatie met de Amerikaanse acteur Zach Braff (45). Hun grote leeftijdsverschil kan op veel commentaar rekenen, maar daar is Florence, bekend van onder meer ‘Little Women’ en ‘Midsommar’, niet mee opgezet. Dat vertelt ze in Elle UK.

In de herfst begon Florence Pugh een relatie met Zach Braff, bekend van de televisiereeks ‘Scrubs’ en 21 jaar haar senior. Al van in het begin zorgde dat voor veel kritiek op sociale media. Toen in december iemand op een foto van hen hoofdschuddend reageerde: “Je bent 44 jaar oud!” was de maat voor Florence vol. Ze antwoordde: “En toch heeft hij me binnengehaald.” In Elle UK reageert de actrice nu voor het eerst op dat bericht. Het was noodzakelijk, zegt ze. “Mensen beseffen niet dat dit kwetsend is. Ik heb het recht om te zien wie ik wil, en om samen te zijn met wie ik wil."

“Ik heb dit altijd heel bizar gevonden", vervolgt ze. “Ik ben een acteur omdat ik van acteren houd. Ik vind het niet erg dat mensen naar mijn dingen kijken, maar ze hebben het recht niet om me de les te spellen over mijn privéleven.” Toch beseft ze dat een relatie met een collega-acteur reacties uitlokt. “Ik weet dat een inbreuk van privacy en meningen van vreemden deel zijn van een leven in de spotlights, maar het is bizar dat normale mensen zo’n haat mogen tentoonspreiden tegenover een deel van m'n leven dat ik niet eens deel. Het is een vreemd onderdeel van beroemdheid.”

Dus blijft Florence haar relatie met Zach maar verdedigen op sociale media wanneer het haar te veel wordt. Zo feliciteerde ze haar vriend vorige maand nog met z'n verjaardag, wat haar veel kritiek opleverde. Daarop antwoordde ze: “Je moet me niet vertellen van wie ik wel of niet moet houden. Ik zou nooit iemand vertellen van wie ze kunnen houden. Het is gewoon niet aan jou.”

Lees ook:

TRAILER. Regisseur van ‘engste film van 2018’ is terug, en zijn nieuwste lijkt minstens even angstaanjagend



Wat we al weten over ‘Black Widow’: de cast, de schurk, de eerste beelden én de plaats in de Marvel-tijdlijn