Flirt van Ben Affleck (46) en 22-jarig Playboy-model is alweer voorbij KDL

10 oktober 2018

10u48

Bron: ANP 0 Celebrities Ben Affleck (46) is alweer klaar met zijn korte flirt met Playboy-model Shauna Sexton (22). De acteur wil afstand nemen om zich volledig te richten op zijn herstel na een alcoholverslaving.

Hoewel de twee afgelopen weekend nog een romantisch bezoekje aan Montana brachten, is de relatie nu (even) over voor Ben. "Hij heeft het leuk met haar, maar werkt nog aan zichzelf en het helpt niet als zij in de buurt is", zegt een vriend in het magazine People. "Ze gaan in de toekomst misschien weer daten maar nu wil hij zich op zichzelf focussen op nuchter blijven, en op zijn familie en zijn volgende project."

De 46-jarige acteur en het 22-jarige model werden half augustus voor het eerst met elkaar gezien. Kort daarna werd Ben in een afkickkliniek opgenomen.