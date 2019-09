FKA twigs blijkt té enthousiast: “Tijdens het dansen raakten de hechtingen in mijn navel los” SDE

02 september 2019

17u16

Bron: i-D 0 Celebrities De Britse zangeres FKA twigs (31) werd even beroemd met haar muziek als met haar relaties - ze was verloofd met Robert Pattinson (33) en ging uit met Shia LaBeouf (33). Iets waar ze zich maar al te zeer van bewust is, vertelt ze in het magazine i-D: “Het maakt niet uit wat je doet of hoe goed je werk is, soms is het alsof je verbonden moet zijn aan een man om gevalideerd te worden.”

Het nieuwe album van FKA twigs heet ‘Magdalena’. Een verwijzing naar de Bijbelse figuur Maria Magdalena, vertelt de zangeres in het magazine i-D. “Het album gaat over ieder lief dat ik ooit heb gehad of zal krijgen,” zegt ze. “Ik moest vaak lachen om mezelf als ik besefte hoe vaak verhalen van vrouwen verbonden zijn aan het narratief van een man. Het maakt niet uit wat je doet of hoe goed je werk is, soms is het alsof je verbonden moet zijn aan een man om gevalideerd te worden. Zo voelde ik me soms.” En dus dook FKA in de Bijbel. “Toen ben ik gaan lezen over Maria Magdalena en hoe fantastisch zij was: hoe ze waarschijnlijk de beste vriendin van Jezus was, zijn vertrouweling. Ze was een kruidenvrouw en een heler. Maar, zoals je weet, is haar verhaal zo geschreven in de Bijbel dat ze niet veel meer was dan ‘een prostituee’. Ik heb veel kracht geput uit het verhaal van Maria Magdalena, maar ook veel waardigheid, zegeningen en een bak vol inspiratie.”

Bloed

Hoewel ze nog maar 31 is, heeft de zangeres al heel wat meegemaakt. “Ik had tumoren in mijn baarmoeder, dus die moesten operatief worden verwijderd”, vertelt ze. “Vier weken na de operatie werd ik gebeld door Spike Jonze.” De regisseur wilde dat ze zou dansen in zijn Apple HomePod-reclame. Omdat FKA ervan uitging dat ze nog wel wat tijd had voordat de reclame opgenomen zou worden, zegde ze toe. Maar toen bleek dat ze binnen een week in LA verwacht werd en diezelfde dag al een workshop moest doen. “Ik zag er verschrikkelijk uit", herinnert ze zich. “En van de dokter mocht ik nog helemaal niet bewegen. Ik had niet over de operatie verteld, of dat mijn buik op dat moment met naald en draad aan elkaar vastzat.” En hoewel ze tot zes weken na de operatie eigenlijk niet mocht lopen, laat staan dansen, gaf ze zich helemaal. Maar eenmaal op de set raakten de hechtingen in haar navel los. “Ik zei tegen hem: ‘Voor het geval dat ik begin te bloeden door dit witte shirt…’ Ook kon ik mijn armen eigenlijk niet omhoog doen, omdat dan al je organen tegen elkaar gedrukt worden en je je maag niet kunt stretchen.” FKA vond er dan maar niets beter op dan bij iedere dansmove Audrey Hepburn te imiteren: “Omdat zij ook altijd zo stroef danste. Dat was het enige wat ik kon.”