Financiële problemen en publieke vergetelheid: daarom willen de Spice Girls opnieuw beginnen MVO

10 november 2018

08u30 0 Celebrities De tickets voor de Spice Girls tour - zonder Victoria - gaan vandaag in verkoop. Maar waarom komen de zangeressen net nu weer samen? Het lijkt vooral rond financiële problemen en verminderde sterrenfactor te draaien.

Mel B / Scary Spice

Het gaat al een tijdje niet goed met Mel B. Na de Spice Girls kampte ze met verslavingen, mentale problemen en financiële laagtepunten.

Deze zomer nog raakte bekend dat ze haar enorme fortuin van 50 miljoen pond (57 miljoen euro) - dat ze te danken had aan de Spice Girls - volledig verkwist had. Dat had ze te wijten aan een té extravagante levensstijl, maar ook aan een bittere vechtscheiding van Stephen Belafonte.

Haar ex vroeg niet alleen om de voogdij van hun kind, maar ook om miljoenen aan compensaties, waardoor de zangeres in het rood kwam te staan. Ze verschijnt als jurylid in ‘America’s Got Talent’ om iets bij te verdienen.

Voor haar was de conclusie dus duidelijk: als het geld van de Sprice Girls op is, brengen we de Spice Girls gewoon terug.

Emma Bunton / Baby Spice

Sinds de split van de Spice Girls bracht Bunton 3 solo-album’s uit, maar het succes bleek niet op dezelfde schaal te liggen.

Bunton had een tijdje ruzie met bandlid Geri Halliwell, omdat die laatste zonder uitleg opstapte bij de Spice Girls en zo het einde van hun carrière inzette. “Ondertussen komen we weer goed met elkaar overweg, zelfs onze kinderen spelen samen”, aldus Bunton.

Gezien haar zangcarrière haar levensstijl niet meer kan onderhouden, is ze af en toe ook te zien op tv. Zo was ze een jurylid bij ‘The X Factor’. Daarnaast heeft ze een eigen zaak, ‘Kit and Kin’, waarin ze eco-vriendelijke biologische producten verkoopt, zoals luiers en zeep. Om nog een centje extra te verdienen presenteert ze ‘s nachts een radioshow op Heart FM.

Al bij al heeft ze er op die manier voor kunnen zorgen dat ze één van de bestverdienende Spice Girls is gebleven. Haar bankrekening telt momenteel 35 miljoen euro. Maar dat is slechts een habbekrats als je bedankt dat de Spice Girls elk 66 miljoen per jaar verdienden.

Geri Halliwell / Ginger Spice

Halliwell deed het op vlak van muzikaal succes nog het best. Haar single ‘It’s Raining Men’, die in 2001 uitkwam, werd haar grootste solohit. In totaal scoorde ze in haar eentje nog 4 nummer 1 hits in het Verenigd Koninkrijk.

Opvallend is ook haar schrijfcarrière: ze bracht 2 autobiografieën en 6 populaire kinderboeken uit. In totaal bezit ze ongeveer 35 miljoen euro.

Algemeen bekend is haar angst om terug in de armoede van haar leven voor de Spice Girls terecht te komen. “Toen ik 22 was had ik vijf verschillende jobs: twee als schoonmaakster, eentje als barvrouw, dan nog één als babysitter en tot slot gaf ik aerobics in een locale fitness. Het was een hel, tot ik een advertentie in de krant zag over audities voor een pop-band...”

Mel C / Sporty Spice

Melanie Chrisholm wist haar zangcarrière nog wat te rekken: ze bracht 7 solo-albums uit waarvan ze er in totaal 12 miljoen verkocht. Dat levert haar een bankrekening van 29 miljoen euro op.

Net zoals haar ex-bandleden was ze te zien als jurylid bij talentenjachten, zoals ‘The X Factor Australia’ en ‘Asia’s Got Talent’. Ondanks dat ze haar hoofd aardig boven water hield, zakte zij wel verder weg in de onbekendheid dat de andere meisjes. Een tour met de Spice Girls zou haar meteen weer internationaal op de kaart zetten.

Victoria Beckham / Posh Spice

Victoria bedankte vriendelijk voor een nieuwe Spice Girls tournee, en verklaart dat de band voor haar een volledig afgesloten hoofdstuk is en ook zal blijven.

Geen wonder, want met een fortuin van 397 miljoen euro op zak, zit Beckham niet meteen om geld verlegen. Wie goed heeft opgelet tijdens het lezen want dit stuk, merkt dat ze daarmee rijker is dan alle andere Spice Girls samen.

Dat dankzij slimme investeringen, modellenwerk en haar eigen, succesvolle modemerk. De ‘Victoria Beckham’ kledingzaak is op zich al 135 miljoen waard. Vorig jaar sloeg ze de handen in elkaar met de Amerikaanse supermarkt Target, waar klanten aan goedkopere prijzen haar ontwerpen konden bemachtigen. De kledinglijn was op enkele minuten volledig uitverkocht.

Het gerucht doet de ronde dat ze momenteel samenwerk met Meghan Markle om een ‘kledinglijn voor op het werk’ samen te stellen, die gedragen zal worden door de hertogin.