Financiële adviseurs van Céline Dion trekken aan alarmbel: “Ze geeft miljoenen uit aan juwelen, schoenen en kleren” Redactie

15 april 2020

14u00

Bron: PRIMO 0 Celebrities Ze is schatrijk, maar de financiële adviseurs van Céline Dion (51) maken zich in de Amerikaanse media toch zorgen over haar shoppinggedrag. “Als ze zo verder doet, zou het wel eens kunnen dat er binnen een paar jaar niet veel meer overschiet van dat fortuin”, zeggen zij. “En al helemaal niet om haar manier van leven te blijven betalen!”

Exacte cijfers zijn er niet, maar het fortuin van de zangeres moet aanzienlijk zijn. Céline Dion heeft altijd goed geboerd en zij en wijlen haar man René Angélil hebben er nooit mee gesmeten, afgezien dan van de gokverslaving van Angélil. Daar ging wel degelijk een niet onaanzienlijk deel van Dions inkomsten naartoe. “Aan de andere kant was het René die alles voor haar regelde”, zegt één van de zakelijke raadgevers van de Canadese zangeres.

“Céline moest zich nooit ergens zorgen over maken - noch over haar tournees en optredens, noch over de financiën. Nu René er al vier jaar niet meer is, heeft Céline nog altijd niet geleerd hoe ze haar kredietkaarten moet beheren en haar koopdrift moet beteugelen. René hield haar wat dat betreft nog aan de lijn, maar nu voelt Céline zich vrij om te doen en te kopen wat zij wilt. En er is niemand die haar terechtwijst.”

(lees verder onder de foto)

Dure hebbedingen

Haar meest recente shoppinguitje in New York, vlak voor de corona-ellende, is daar een goed voorbeeld van. Toen gaf Céline in één winkel niet minder dan drie miljoen dollar uit. Ze kocht voor twee miljoen dollar handtassen van Hermès, voor 600.000 dollar aan juwelen van Bulgari en Chanel en de rest besteedde ze aan een paar leuke mantels.

Dion zou in elk van haar woningen een dressing hebben die eerder lijkt op een magazijn en wordt beheerd door mensen die daarvoor worden ingehuurd. Alle informatie over de kledij, schoenen, juwelen en toebehoren die er zich bevinden, staat geregistreerd in een centraal computerbestand dat Céline op elk moment en eender waar ter wereld via een app kan consulteren. “Daar heeft Céline altijd van gedroomd en toen René er nog was, mocht het niet. Nu kan ze doen wat ze wilt en heeft ze er ook het geld voor.”

Precies dat laatste verontrust haar financiële raadgevers. “Céline denkt dat er nooit een einde aan zal komen”, zeggen die. “Maar elk fortuin kan verdwijnen als je maar dikwijls genoeg handenvol geld door deuren en vensters gooit.”