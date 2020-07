Fin de carrière voor Johnny Depp? "Enkel échte supersterren overleven zo'n schandaal"

Celebrities

Zijn ophefmakende proces tegen een Britse krant lijkt het dieptepunt in de langzame neergang van Johnny Depp (57). Met getuigenissen over hopen drank, drugs en kopstoten aan zijn ex-vrouw lijkt hij vooral zichzelf schaakmat te zetten. Is dit het definitieve einde voor de populairste acteur van zijn generatie? "Depp is machtig, blank en een man. Dan word je veel vergeven."