Filmzus deelt eerbetoon aan overleden Chadwick Boseman: ‘Tranen zo diep als rivieren’ Redactie

02 september 2020

14u03

Bron: AD 1 Celebrities Actrice Letitia Wright heeft een gesproken herinnering gedeeld aan haar ‘Black Panther’-collega Chadwick Boseman. De Britse speelde in de film het zusje van de vrijdag overleden acteur. Haar tranen zijn ‘zo diep als rivieren’, zegt ze onder meer.



De actrice deelde sinds de dood van Chadwick niets anders op sociale media dan een kort bericht op Twitter: “Dit doet pijn. Dit doet zo'n pijn”, schreef ze toen. Gisteren lukte het haar uitgebreider te reageren op het overlijden van de 43-jarige acteur, die al vier jaar aan darmkanker bleek te lijden.



In de post, die ze insprak bij beelden van bloemen en zonsondergangen, beschrijft Letitia haar gevoelens van het moment waarop ze op de hoogte werd gebracht van de dood van haar collega. “De zon viel stil die morgen. Hij weigerde te schijnen. Er waren alleen donkere wolken. En steeds meer verwarring. Vloeiende tranen, zo diep als rivieren.”

Ziel

Ze vertelt daarna over de tijd waarin ze Chadwick leerde kennen. “Zo'n mooie ziel. Als jij ergens binnen kwam lopen, was er kalmte”, aldus de 26-jarige. “En nu is mijn hart gebroken. Ik zoek naar oude berichtjes, kaarten met jouw handschrift, mijn herinneringen van hoe je mijn hand vasthield, alsof het nooit zou eindigen. Ik dacht dat we meer tijd zouden hebben, nog vele jaren. Ik kan geen woorden vinden om te beschrijven hoe het voelt om deze nieuwe realiteit te moeten accepteren.”



Ook Letitia was niet op de hoogte van de ziekte van Chadwick, blijkt uit haar post. “Ik heb je een paar keer een berichtje gestuurd, maar dacht dat je druk was. Ik wist niet wat je allemaal te stellen had. Tegen de klippen op bleef jij in de tijd die je was gegeven gefocust op je roeping. Ik wou dat ik afscheid had kunnen nemen. Dit doet pijn. Ik vertrouw op God om de wonden te helen. Je blijft altijd in mijn hart.”