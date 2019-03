Filmproducent Sid Sheinberg, ontdekker en mentor van Steven Spielberg, overleden SD

08 maart 2019

10u49

Sid Sheinberg, een Amerikaanse filmproducent, is op 84-jarige leeftijd overleden. Jarenlang stond hij aan het hoofd van de Hollywood-studio Universal, maar hij is misschien nog het meest bekend als de man die Steven Spielberg ontdekte en jarenlang zijn mentor bleef.

In 1968 begon de samenwerking tussen Steinberg en Spielberg, toen die laatste een job kreeg aangeboden bij Universal. In eerste instantie maakte de regisseur televisieshows voor de studio, maar al snel mocht hij in 1971 zijn eerste volwaardige speelfilm ‘Duel’ voorstellen. Steinberg en Spielberg bleven intensief samenwerken, en dat leverde enkele klassiekers op, zoals ‘Jaws’ (1975), ‘ET’ (1982), ‘Jurassic Park’ (1993) en ‘Schindler’s List’ (1993).

Spielberg reageerde verslagen op het nieuws van Scheinberg’s overlijden. “Mijn hart is gebroken. Laat me voorlopig gewoon zeggen dat Sid een sterke persoonlijkheid had en een gevoelig hart. Hij was de grootste, meest vooraanstaande man die ik ooit gekend heb. Hij startte mijn carrière en maakte van Universal mijn thuis. Hij gaf mij ‘Jaws’, ik gaf hem ‘ET’, en hij gaf me ‘Schindler’s List’. We waren 25 jaar lang een team en hij was 50 jaar lang een geliefde vriend. Ik heb geen flauw idee hoe ik moet accepteren dat Sid er niet meer is. Voor de rest van mijn leven ben ik hem meer schuldig dan ik kan uitdrukken.”

Sheinberg was getrouwd met actrice Lorraine Gary, die in de ‘Jaws’-films de rol van Ellen Brody speelt. Het koppel was meer dan zestig jaar samen en heeft twee zonen.