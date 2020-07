Filmpje van ‘America's Got Talent’-jurylid Howie veroorzaakt beroering: “Nee, ik word niet gevangen gehouden!” TDS

16 juli 2020

11u41

Bron: Buzzfeed 0 Celebrities Howie Mandel (64) is het meer dan beu. Het ‘America’s Got Talent’-jurylid voelde zich genoodzaakt om te reageren op de stroom van geruchten die op gang kwam over zijn (mentale) welzijn, nadat Mandel op de sociale media uitpakte met een bizar filmpje waarin hij aan het knutselen slaat met een oude papieren zak. “Bel de autoriteiten, Howie heeft hulp nodig”, reageerden zijn volgers bezorgd. Maar volgens Mandel gaat het om een storm in een glas water.

De ongerustheid rond Britney Spears is nog niet gaan liggen, of daar zijn de volgende zorgen over een beroemdheid. ‘America’s Got Talent’-jurylid Howie Mandel meldde zich onlangs aan op TikTok, de razend populaire app waarmee gebruikers korte en meestal muzikale filmpjes kunnen delen. Hij had ongetwijfeld wel een andere reactie verwacht van zijn volgers, want sinds Mandel een filmpje deelde waarin hij uitpakte met zijn creatieve skills, wordt hij achtervolgd door kwetsende geruchten en vragen over zijn mentale en fysieke toestand.

In het filmpje was te zien hoe Howie de hoeken van een ouden papieren zak knipt, om er vervolgens ‘shoe stuff’ op te schrijven. Howie was klaarblijkelijk trots op zijn ‘creatie’ en riep zijn volgers op om zijn profiel in de gaten te houden voor nieuwe creatieve ideeën. Maar wat het knutselwerk precies moest voorstellen, was volgens zijn volgers niet duidelijk.

Verwarde indruk

Alle aandacht ging echter niet naar het knutselwerk, maar wel naar Howie zelf. Want vooral zijn verwarde indruk en wazige blik bleven zijn volgers bij. In de reacties werd de presentator overspoeld door commentaren als: ‘Gaat het wel goed met je?’, ‘Bel de autoriteiten’ en ‘Help Howie, hij wordt gevangen gehouden.” Verschillende fans kwamen ook met verklaringen in de proppen om zijn gedrag te verklaren, theorieën die meteen viraal gingen en intussen al miljoenen keren werden geliked en gedeeld.

Zo beweerden gebruikers dat er meerdere aanwijzingen waren in Howie’s video die wijzen op een noodkreet. Op zijn shirt staat namelijk de tekst ‘Santa Monica’, wat volgens zijn fans een manier is om zijn locatie weg te geven. De TikTok-gemeenschap denkt ook dat Howie specifiek naar de letters ‘SOS’ wees na het schrijven van de woorden ‘shoe stuff’.

‘Alles gaat goed!’

Alle beroering is ook Mandel zelf niet ontgaan. Hij vond het intussen nodig om duidelijk te maken dat het om een storm in een glas water gaat en dat alles goed met hem gaat. “Ik ben niet gekidnapt, bedankt allemaal voor jullie zorgen”, reageerde het ‘AGT’-jurylid. “Als ik gevangen werd gehouden - en ik ben nog nooit eerder vastgehouden - zou ik me niet kunnen voorstellen dat ze mij op TikTok zouden laten. Ik begrijp het niet echt. Ik ben gewoon een komiek en een vader en iemand die zich verveelt en gekke dingen online doet. Om nu te weten dat mensen oprecht bezorgd zijn... mijn hart gaat uit naar jullie en ik dank jullie voor de bezorgdheid, maar het gaat goed.”

Toch doet ook die verklaring vragen rijzen bij zijn volgers. “Het duurde net iets te lang om dit te reageren, Howie”, reageren zij op zijn profiel. Of ook: “Dit lijkt verdacht, om heel eerlijk te zijn. Hij klinkt gewoon niet oprecht.”

