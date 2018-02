Filmmaker Kevin Smith in ziekenhuis na hartaanval MVO

26 februari 2018

12u28 0 Celebrities Kevin Smith is opgenomen in het ziekenhuis na een zware hartaanval. De Amerikaanse filmmaker had last van een volledig verstopte kransslagader.

"Als ik door was gegaan met de opnames had ik het niet overleefd", schrijft de 'Clerks'-regisseur op Twitter bij een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed. "Maar ik ben nog steeds bovengronds."

Smith zou momenteel in de opnames zitten voor de televisieserie 'Comic Book Men'. In de jaren negentig verwierf hij bekendheid met 'Clerks', 'Mallrats', 'Chasing Amy' en 'Jay and Silent Bob Strike Back'.