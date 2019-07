Filmlegende Faye Dunaway ontslagen op Broadway nadat ze medewerker slaat TK

Celebrities Faye Dunaway verschijnt binnenkort dan toch niet op Broadway in New York. Ze is ontslagen door de producenten van het toneelstuk 'Tea At Five', een one woman show over het leven van de actrice Katherine Hepburn. Dunaway zou een medewerker geslagen hebben.

Dunaway speelde Hepburn in Boston en zou dat nu ook doen in New York, maar volgens The Hollywood Reporter ging het mis in de aanloop naar de Broadway-productie. De actrice zou het aan de stok hebben gekregen met de medewerkers van het theater. Er komt een vervanger voor haar rol in een toekomstige productie in Londen, aldus de producenten, die laten weten dat de actrice een ‘vijandige en gevaarlijke sfeer’ had gecreëerd backstage. Volgens de New York Post heeft Faye eerder deze maand tijdens een try-out iemand geslagen en gooide ze ook dingen naar medewerkers toen die haar pruik wilden aanpassen. De voorstelling werd toen afgelast.

Dunaway is een echte Hollywoodlegende. Voor haar werk in film kreeg ze onder meer een Oscar en meerdere Golden Globes, maar ze werd ook altijd achtervolgd door haar reputatie als diva. Er doen heel wat bizarre geruchten de ronde over haar. Zo zou ze altijd een weegschaal meezeulen om overal de calorieën in haar maaltijden te kunnen berekenen - jawel, ook op restaurant. Faye is ook ‘een nachtmerrie’ om mee samen te werken, zo getuigden meerdere medewerkers van filmsets. Ooit gooide ze haar drankje in het gezicht van regisseur Roman Polanski omdat hij haar geen pauze wilde geven tijdens opnames van een scène. Ook tijdens de voorbereidingen van ‘Tea At Five’ liet ze zich niet van haar beste kant zien. Ze kwam meermaals te laat, vond het niet nodig om haar tekst te leren en verbood de regisseur naar haar te kijken tijdens repetities.