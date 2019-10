Film over Parijse overval op Kim Kardashian in de maak SDE

13 oktober 2019

09u10

Bron: News.com.au 0 Celebrities In 2016 werd Kim Kardashian tijdens de Parijse Fashion Week brutaal overvallen in haar hotelkamer in de Franse hoofdstad. Die gebeurtenissen zijn nu de inspiratie voor een nieuwe Franse graphic novel én film.

Striptekenaar en regisseur Joann Sfar brengt binnenkort ‘Fashion Week’ uit, een graphic novel die geïnspireerd is op de overval op Kim Kardashian uit 2016. De realityster werd toen door vijf mannen overvallen, bedreigd met een vuurwapen, en vastgebonden achtergelaten in de badkamer van haar hotelkamer. De dieven gingen met maar liefst 10 miljoen dollar aan juwelen aan de haal. Slechts één item werd sindsdien teruggevonden.

(Lees verder onder de foto)

Sfar wil niet alleen zijn graphic novel uitbrengen, hij is ook van plan om van ‘Fashion Week’ een film te maken. Die zou gaan over “een groep ouderwetse dieven die interesse krijgen in de juwelen van een invloedrijke beroemdheid en worden meegesleurd in de wervelwind van de modewereld." Hij voegde eraan toe dat het scenario “letterlijk gebaseerd is op de diefstal bij Kim Kardashian. Het gaat een komedie worden die geïnspireerd is door ware gebeurtenissen. Over het einde van het patriarchaat", voegde hij er nog aan toe.

Hoewel de film voornamelijk in het Frans opgenomen zal worden, zal een internationale cast ingeschakeld worden. Sfar is niet per se op zoek naar een dubbelganger van Kardashian, maar hoopt iemand te vinden die eenzelfde uitstraling heeft. Sfar schreef en regisseerde eerder al ‘Gainsbourg: A Heroic Life’, die hem drie Cesar-awards opleverde, waaronder die voor ‘beste debuutfilm’.